Cagliari | Giulini ha deciso il futuro di Semplici

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il presidente delTommasoha preso una decisione su LeonardoTommasoinizia a costruire ildel. Come? Riconfermando come allenatore Leonardo, ormai incoronato Re delle imprese possibili. A riportare la notizia è La Nuova Sardegna che sottolinea come la conferma fosse già prevista nel contratto in caso di raggiungimento della salvezza. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Ora che il Presidente rossoblù ha dato il via libera, la decisione spetta soltanto al tecnico toscano: resterà nel, squadra a cui è riuscito a dare in poco tempo un nuovo volto e una mentalità ritrovata o si farà tentare dalle offerte degli altri club. Una cosa è ...

Un bilancio che potrebbe essere sufficiente per convincere a fare un tentativo per trattenerlo alla corte di Semplici. SCENARIO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il... Il lodo impone al Cagliari di versare 48 mila euro lordi nelle casse del calciatore bulgaro, attualmente in prestito al Ludogorets Kiril Despodov e il Cagliari: storia infinita. Come riporta La Gazzet ...