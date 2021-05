Cafà (Fonarcom): “Chiave per la sicurezza lavoro resta la formazione” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Stiamo lavorando da tempo e alacremente su questo fronte. Un’affermazione che faccio non solo come presidente di Fonarcom ma anche come presidente della datoriale Cifa. Per esempio, nell’ambito del recente Accordo interconfederale sul lavoro agile, le parti sociali Cifa e Confsal hanno introdotto l’obbligo di erogare al lavoratore almeno 25 ore di formazione propedeutica all’attivazione dello smart working, delle quali una parte fondamentale è dedicata alla sicurezza. Fonarcom sta ora adeguando i propri strumenti per poter finanziare anche questa formazione. Fonarcom continua così a testimoniare il proprio impegno nei confronti della sicurezza dei lavoratori”. Lo dichiara il presidente del fondo interprofessionale Fonarcom, Andrea ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Stiamo lavorando da tempo e alacremente su questo fronte. Un’affermazione che faccio non solo come presidente dima anche come presidente della datoriale Cifa. Per esempio, nell’ambito del recente Accordo interconfederale sulagile, le parti sociali Cifa e Confsal hanno introdotto l’obbligo di erogare al lavoratore almeno 25 ore dipropedeutica all’attivazione dello smart working, delle quali una parte fondamentale è dedicata allasta ora adeguando i propri strumenti per poter finanziare anche questacontinua così a testimoniare il proprio impegno nei confronti delladei lavoratori”. Lo dichiara il presidente del fondo interprofessionale, Andrea ...

