Ascolti tv 18 maggio 2021 | Rai1 gioca sul sicuro con Montalbano

(Di mercoledì 19 maggio 2021)tv: la fiction in replica stravince sul film di Canale5 Le due reti ammiraglie generalisteno in difesa, ma i pesi in campo sono molto differenti. Cosìieri sera ha proposto la replica de Il commissario, registrando il 20,59% di share media e 4,418 milioni di telespettatori. Settimana scorsa in onda c’erano i David di Donatello con l’11,6% e 2,5 milioni. Seconda posizione, con un divario enorme, il film Ricomincio da me su Canale5 con l’11,37% e 2,436 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva raccolto il 15,7% e 3,2 milioni con il finale di stagione della fiction Buongiorno, mamma! con Raoul Bova. Medaglia di bronzo per Le Iene Show su Italia1 al 10,03% e 1,667 milioni di contatti. Martedì scorso lo stesso programma aveva portato a casa il 9,3% e 1,5 ...

