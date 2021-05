Appalti in favore di amici, nei guai anche il salernitano Antonio Masturzo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Turbativa d’asta. È l’accusa con cui è stato arrestato il sindaco di Praia a Mare, importante centro costiero della Calabria tirrenica settentrionale. L’uomo politico, Antonio Praticò, è stato posto ai domiciliari dal Gip di Paola, Rosamaria Mesiti. Misura interdittiva anche per l’ex sindaco di Tortora Pasquale Lamboglia, imprenditore beneficiario dei vantaggi legati all’assegnazione di lavori pubblici relativi anche all’ammodernamento di edifici scolastici. Lo stesso è toccato a nove tra funzionari pubblici e tecnici. L’indagine ha consentito di verificare l’esistenza di un collaudato sistema adoperato per indirizzare l’assegnazione degli Appalti sempre a favore delle medesime imprese, così come gli incarichi professionali relativi alle progettazioni. I provvedimenti cautelari sono stati emessi su ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Turbativa d’asta. È l’accusa con cui è stato arrestato il sindaco di Praia a Mare, importante centro costiero della Calabria tirrenica settentrionale. L’uomo politico,Praticò, è stato posto ai domiciliari dal Gip di Paola, Rosamaria Mesiti. Misura interdittivaper l’ex sindaco di Tortora Pasquale Lamboglia, imprenditore beneficiario dei vantaggi legati all’assegnazione di lavori pubblici relativiall’ammodernamento di edifici scolastici. Lo stesso è toccato a nove tra funzionari pubblici e tecnici. L’indagine ha consentito di verificare l’esistenza di un collaudato sistema adoperato per indirizzare l’assegnazione deglisempre adelle medesime imprese, così come gli incarichi professionali relativi alle progettazioni. I provvedimenti cautelari sono stati emessi su ...

