Anzio | la Polizia nel quartiere Zodiaco con i dirigenti dell’Inps | cosa è successo stamattina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Questa mattina alle 8 i residenti deldisi sono svegliati e hanno trovato lainsieme ai funzionari. Sì, perché gli agenti hanno assistito idell’Ente, che hanno provveduto a censire gli immobili e a cercare di valutare i danni per un eventuale recupero. Leggi anche: Tensioni adnel: due rom in fuga con i bimbi Dopo anni, l’Inps è riuscita a entrare in quelle occupazioni di via del Leone, ma a quanto apprende la nostra Redazione non ci sono stati tafferugli. Nessuno dei presenti si è opposto alle operazioni e tutto è andato secondo i piani. su Il Corriere della Città.