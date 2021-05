Amazon a Cividate | via alla ricerca di operatori di magazzino per il nuovo stabilimento

(Di mercoledì 19 maggio 2021)ha avviato il processo di selezione del personale didelcentro di distribuzione dial Piano. Da alcuni giorni è possibile candidarsi sul sito www.lavora-con-.it alle posizioni di operatore dinel, in cui l’azienda prevede di creare 900 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’avvio dell’attività. Collegandosi al sito, chiunque sia interessato a lavorare inavrà anche la possibilità di iscriversi agli incontri virtuali (Recruiting Day), organizzati da Gi Group, durante i quali sarà presentato nel dettaglio come funzionerà il processo di selezione e le peculiarità delle mansioni. Ladei profili per le posizioni ...

Anche il centro dial Piano sarà aperto in autunno eha deciso di aprire le candidature per vari posti di lavoro tra cui magazzinieri. I dipendenti saranno assunti con il contratto di ...in collaborazione con Gi Group, ha avviato il processo di selezione del personale di magazzino del nuovo centro di distribuzione dial Piano , in provincia di Bergamo . Da alcuni ...Nuove offerte di lavoro con Amazon, sono 900 i posti disponibili entro i prossimi 3 anni grazie all'apertura dei nuovi centri.La multinazionale Amazon apre le assunzioni per operatori di magazzini nei vari centri di distribuzione di Torrazza, Piacenza e Colleferro ...