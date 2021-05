Alphabet-Octo Telematics - Vetture sanificate con le tecnologie spaziali

(Di mercoledì 19 maggio 2021) L'obiettivo è quello di implementare un sistema di sanificazione delle auto che consentirà a driver e fleet manager un utilizzo più sicuro delle. Per raggiungerlo,Italia, società di noleggio a lungo termine del gruppo BMW, ha siglato una partnership con, leader nella fornitura di servizi telematici e di soluzioni avanzate di analisi dei dati per il settore assicurativo e il Fleet. In questo modo, la società, che gestisce una flotta di oltre 700.000 auto e veicoli commerciali leggeri di tutti i brand, punta ad arricchire l'offerta di servizi Zero Pensieri e con questa collaborazione presentaCleanAir, il nuovo sistema automatico di sanificazione per ledella propria flotta. Dopo oltre un anno di emergenza sanitaria, l'automobile si ...

... per garantire ai fleet manager il livello di sicurezza più elevato, propone il servizioCleanAir, sistema automatico di sanificazione per vetture sviluppato in partnership con...Il servizio di sanificazioneCleanAir, sviluppato da, sfrutta la nanotecnologia originariamente sviluppata dalla Nasa per eliminare virus, batteri, funghi nonché odori e composti ...Il dispositivo Alphabet CleanAir è di piccole dimensioni e si installa facilmente al di sotto del vano portaoggetti. Totalmente inodore, è in grado di abbattere la carica batterica del 90% su abitacol ...Alphabet Italia con Octo Telematics ha sviluppato Alphabet CleanAir, sistema per la sanificazione della vettura che utilizza sistemi sperimentati in ambito spaziale ...