Alicia Keys a Milano nel 2022, biglietti in prevendita per l’unica data italiana (Di mercoledì 19 maggio 2021) Grande attesa per il concerto di Alicia Keys a Milano programmato per il 2022. La stella di Fallin’ sarà nella città meneghina per l’unica data italiana del tour promozionale dell’ultimo album in studio Alicia pubblicato nel 2020. Alicia Keys a Milano Il concerto di Alicia Keys a Milano si terrà presso il Mediolanum Forum di Assago il 28 giugno 2020. I biglietti in prevendita saranno disponibili presso i circuiti TicketOne, Ticketmaster e VivaTicket a partire dalle ore 12 di giovedì 20 maggio 2021. Gli iscritti a Live Nation, invece, potranno acquistare il proprio titolo a partire dalle ore 11 di oggi mercoledì ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Grande attesa per il concerto diprogrammato per il. La stella di Fallin’ sarà nella città meneghina perdel tour promozionale dell’ultimo album in studiopubblicato nel 2020.Il concerto disi terrà presso il Mediolanum Forum di Assago il 28 giugno 2020. Iinsaranno disponibili presso i circuiti TicketOne, Ticketmaster e VivaTicket a partire dalle ore 12 di giovedì 20 maggio 2021. Gli iscritti a Live Nation, invece, potranno acquistare il proprio titolo a partire dalle ore 11 di oggi mercoledì ...

Advertising

OptiMagazine : #AliciaKeys a #Milano nel 2022, biglietti in prevendita per l'unica data italiana. #Musica #19Maggio - Caraibesvybzst : #NowPlaying Alicia Keys - In Common In Common Alicia Keys - rockonitalia : ALICIA KEYS in concerto il 28 giugno 2022 a Milano #aliciakeys - LiveNationIT : #AliciaKeys : è attiva da ora la presale #MyLiveNation per la sua unica data italiana ?? 28 giugno 2022 • Milano, M… - hdimes_ : no one x alicia keys. -