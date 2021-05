"Un altra dimensione, roba da non credere": choc per Myrta Merlino, le immagini che la sconvolgono | Video (Di martedì 18 maggio 2021) "C'è un pezzo di Paese che vive in un'altra dimensione, mi vengono in mente le parole di Vincenzo De Luca, quando diceva di andare col lanciafiamme. Uno onestamente non ci può credere, ma dopo queste immagini...Usate la testa ragazzi miei. Io ho tre figli che non ce la fanno più a restare a casa, ma dopo aver visto il servizio uno sa che dire...". Così Myrta Merlino, conduttrice di L'Aria che Tira in onda su La7, commenta un servizio del talk su uno dei tanti assembramenti dell'ultimo week end che hanno visto protagonisti molti giovani. Sconsolata la conduttrice guarda le immagini e fa riferimento anche alla famosa frase del governatore della Campania. Vincenzo De Luca sull'uso dei lanciafiamme per dirimere gli assembramenti. Una proposta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) "C'è un pezzo di Paese che vive in un', mi vengono in mente le parole di Vincenzo De Luca, quando diceva di andare col lanciafiamme. Uno onestamente non ci può, ma dopo queste...Usate la testa ragazzi miei. Io ho tre figli che non ce la fanno più a restare a casa, ma dopo aver visto il servizio uno sa che dire...". Così, conduttrice di L'Aria che Tira in onda su La7, commenta un servizio del talk su uno dei tanti assembramenti dell'ultimo week end che hanno visto protagonisti molti giovani. Sconsolata la conduttrice guarda lee fa riferimento anche alla famosa frase del governatore della Campania. Vincenzo De Luca sull'uso dei lanciafiamme per dirimere gli assembramenti. Una proposta ...

Merlino: "C'è un pezzo di Paese che vive in un'altra dimensione"

Myrta Merlino, conduttrice de L'Aria che Tira ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del suo programma: 'C'è un pezzo di Paese che vive in un'altra dimensione, mi vengono in mente le parole di Vincenzo De Luca, quando diceva di andare col lanciafiamme. Uno onestamente non ci può credere'.

