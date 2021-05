UFFICIALE – Stankovic rinnova con la Stella Rossa | il comunicato del club

(Di martedì 18 maggio 2021) Dejan, accostato alla Sampdoria nelle scorse settimane, hato il contratto con laLaha, tramite il sito, il prolungamento del contratto dell’allenatore Dejan, accostato nelle scorse settimane alla Sampdoria, ancora al lavoro per il futuro di Claudio Ranieri. Le due parti hanno, dunque, siglato un nuovo contratto di tre anni, tra la soddisfazione reciproca, dopo gli ottimi risultati raggiunti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

