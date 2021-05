Serie A, Benevento retrocesso in Serie B dopo il pareggio del Torino (Di martedì 18 maggio 2021) Conosciamo, al termine di Lazio-Torino, anche la terza compagine che abbandonerà la Serie A: il Benevento è retrocesso in Serie B ufficialmente. Sarà inutile, quindi, lo scontro diretto contro i granata dell’ultima giornata di questo campionato. Filippo Inzaghi non ha ricevuto il regalo dal fratello Simone. Distacco di quattro punti quando, però, manca una sola giornata al termine del campionato di Serie A. Il Benevento maledice sé stesso ed il pareggio scaturito proprio adesso da Lazio-Torino (0-0): i campani, infatti, non sono riusciti a battere il Crotone in casa nel turno precedente di massima Serie venendo raggiunti dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Conosciamo, al termine di Lazio-, anche la terza compagine che abbandonerà laA: ilinB ufficialmente. Sarà inutile, quindi, lo scontro diretto contro i granata dell’ultima giornata di questo campionato. Filippo Inzaghi non ha ricevuto il regalo dal fratello Simone. Distacco di quattro punti quando, però, manca una sola giornata al termine del campionato diA. Ilmaledice sé stesso ed ilscaturito proprio adesso da Lazio-(0-0): i campani, infatti, non sono riusciti a battere il Crotone in casa nel turno precedente di massimavenendo raggiunti dal ...

