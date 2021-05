Salvini si intesta i meriti per riaperture che non sono avvenute per merito suo (Di martedì 18 maggio 2021) Com’era prevedibile già da tempo, con l’avvicinarsi dell’estate e il raggiungimento di una buona quota di vaccinati, le riaperture sono tornate a essere un argomento concreto. Il nuovo decreto presentato nelle scorse ore dal premier Mario Draghi tra le altre cose ritarda di un’ora il coprifuoco, apre i centri commerciali nel week end, toglie le serrande alle palestre a partire dal 24 maggio, fissa al primo giugno la data in cui bar e ristoranti potranno tornare a vivere anche al chiuso e stabilisce altri step che verranno raggiunti nelle settimane successive, come il coprifuoco a mezzanotte dal 7 giugno e la sua eliminazione dal 21 dello stesso mese. (Foto: Salvini ospite a In Onda il 17 agosto 2020)L’Italia rivive l’iter del 2020, quando proprio nelle stesse settimane si realizzavano le prime reali riaperture, con la ... Leggi su wired (Di martedì 18 maggio 2021) Com’era prevedibile già da tempo, con l’avvicinarsi dell’estate e il raggiungimento di una buona quota di vaccinati, letornate a essere un argomento concreto. Il nuovo decreto presentato nelle scorse ore dal premier Mario Draghi tra le altre cose ritarda di un’ora il coprifuoco, apre i centri commerciali nel week end, toglie le serrande alle palestre a partire dal 24 maggio, fissa al primo giugno la data in cui bar e ristoranti potranno tornare a vivere anche al chiuso e stabilisce altri step che verranno raggiunti nelle settimane successive, come il coprifuoco a mezzanotte dal 7 giugno e la sua eliminazione dal 21 dello stesso mese. (Foto:ospite a In Onda il 17 agosto 2020)L’Italia rivive l’iter del 2020, quando proprio nelle stesse settimane si realizzavano le prime reali, con la ...

Advertising

radiopopmilano : ?? 17 maggio 2021 ?? ?? Più di 200 morti palestinesi in una settimana ?? Salvini si intesta la battaglia del coprifuoc… - andRanaldi : Amici della Lega il sondaggio su Instagram non è stato determinate per spostare il #coprifuoco, un po’ come non lo… - Anna85706342 : L'ossessione per #Salvini è illimitata?? oggi #t?agad?al?a7 dice che la #Lega cercherà di intestarsi le riapertura e… - IlGra90 : @EnricoLetta Che si riapriva prima o poi lo si sapeva. Ora però Salvini al governo se le intesta. Un affarone la sinistra. - lindaeciao : RT @erretti42: @tizy2653 Non è così, Salvini si intesta vittorie che non ha mai conseguito e perde voti, molti dei quali è purtroppo a favo… -