Pirlo | ' C' è un trofeo da alzare | poi penseremo al resto Bonucci non ci sarà'

(Di martedì 18 maggio 2021) Andreain conferenza stampa toglie un dubbio di formazione e ne lascia uno in sospeso. La certezza: 'ha avuto un problema al ginocchio, quasi una distorsione in una partitella. Non...

Advertising

juventusfc : ?? @chiellini: «Siamo pronti. Abbiamo tanta voglia di alzare un trofeo. Queste ultime due vittorie ci hanno dato una… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Ci siamo guadagnati la finale con due partite molto combattute con l'@Inter. Abbiamo grande vog… - misorecordsuk : Coppa Italia, Juve-Atalanta, Pirlo: “C’è un trofeo da alzare. Bonucci non ci sarà' #Juve #Juventus - zazoomblog : Atalanta-Juventus Pirlo: “Vogliamo il trofeo ecco come stiamo. CR7? Rispondo così” - #Atalanta-Juventus #Pirlo: #“… - Gazzetta_it : #JuveAtalanta #CoppaItalia Pirlo: “C’è un trofeo da alzare, lo abbiamo meritato, al resto penseremo poi. E Bonucci… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo trofeo

Il futuro diperò è troppo in bilico, troppo importante per sfuggire all'approfondimento. ... E ancora, in un'altra risposta: 'C'è unda alzare, pensiamo solo a questo. Questa finale ce la ..., si aspetta una gara più aperta rispetto a quelle chiuse di campionato? La partita sarà più o ... c'è unda alzare e pensiamo solo a questa partita che ci siamo conquistati sul campo ...Per la Juventus è il momento di accantonare (momentaneamente) le speranze Champions. Domani, al Mapei Stadium, c'è la finale di Coppa Italia con l'Atalanta e l'occasione per Andrea Pirlo, nonostante u ...Il tecnico bianconero: “Bonucci? Domani non giocherà, ha avuto una distorsione durante una partitella e non sarà a disposizione”. REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – “L’Atalanta fa alzare ritmo e intensità, t ...