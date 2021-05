Orgasmo dei capezzoli, cos'è e come si fa (Di martedì 18 maggio 2021) Sapevi che esiste l’Orgasmo dei capezzoli? Ebbene sì, nel mare magnum del sesso e dell'Orgasmo, ci sono anche loro. La scienza infatti ha mostrato che la stimolazione dei capezzoli attiva le stesse regioni del cervello che stimolano i genitali. I capezzoli sono zone erogene sensibili e la loro stimolazione può scatenare un Orgasmo. «come tante altre zone erogene, le mammelle sono pieni di nervi» spiega infatti la sessuologa e sex coach Gigi Engle. L’innervazione dei capezzoli funziona esattamente come quella genitale: quando la zona viene stimolata, subentra l’eccitazione, che può arrivare perfino al raggiungimento dell’Orgasmo. Bisogna dire che l’Orgasmo dei capezzoli è un evento ... Leggi su gqitalia (Di martedì 18 maggio 2021) Sapevi che esiste l’dei? Ebbene sì, nel mare magnum del sesso e dell', ci sono anche loro. La scienza infatti ha mostrato che la stimolazione deiattiva le stesse regioni del cervello che stimolano i genitali. Isono zone erogene sensibili e la loro stimolazione può scatenare un. «tante altre zone erogene, le mammelle sono pieni di nervi» spiega infatti la sessuologa e sex coach Gigi Engle. L’innervazione deifunziona esattamentequella genitale: quando la zona viene stimolata, subentra l’eccitazione, che può arrivare perfino al raggiungimento dell’. Bisogna dire che l’deiè un evento ...

