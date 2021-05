Nuoto | Alessandro Miressi frantuma il record italiano dei 100 sl agli Europei di Budapest!

(Di martedì 18 maggio 2021) Il siluro di Moncalieri.ci ha preso gusto e non si ferma più. Dopo aver strabiliato tutti nel corso della staffetta 4×100 stile libero maschile2021 dia Budapest (Ungheria), si conferma ancor più grande nelle semifinali della gara regina. Le due vasche vedo unsontuoso nella heat 1, con un tempo sensazionale: 47?53 e nuovo miglioramento alnazionale stabilito nella prova a squadre di ieri (47?74). Un crono che lo posiziona al secondo posto del ranking mondiale del 2021 e soprattutto dà una bella risposta sulla dimensione di questo atleta. Un passaggio super veloce ai 50 metri da 22?73 e un ritorno da 24?80, in stile Filippo Magnini dei bei tempi. Acqua bianca per lui e tantissima potenza che portano a un riscontro ...

Quinto posto per Nicolò Martinenghi nei 100 rana ai Campionati Europei di nuoto che si stanno svolgendo a Budapest. Dopo le belle prove in batteria e semifinale, il ranista ... Pinzuti (59"... Il siluro di Moncalieri. Alessandro Miressi ci ha preso gusto e non si ferma più. Dopo aver strabiliato tutti nel corso della staffetta 4x100 stile libero maschile agli Europei 2021 di nuoto a Budapest ... Simona Quadarella sale ancora sul trono europeo degli 800 stile libero. La romana ha vinto la medaglia d'oro ai campionati in corso di svolgimento a Budapest, confermando il titolo continentale conquistato ...