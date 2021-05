Napoli | i giocatori potrebbero organizzare una manifestazione per Gattuso

Advertising

kisskissnapoli : #Ferlaino 'Il mio primo compleanno senza Diego mi rattrista, per questo evito di pensarci. Mi è dispiaciuto il modo… - Druido101 : @il_Malpensante Diciamo che sarebbero lì tra Roma e Lazio. A parte Theo Hernandez e Kessie, quali giocatori di movi… - FrCarrozzo : @AleCat_91 ....anzi sai cosa penso? Che se è vera la storia degli insulti, allora significa che la squadra lo aspet… - Daniele91Nap : I Titolarissimi contro il Benevento e riserve in Champions Napoli-Benevento 6-0 Shakhtar-Napoli 2-1 Ma poi è Gatt… - Alessandro1013 : @sscnapoli Da milanista, un grande Napoli pieno di grandi giocatori più il dio del calcio...anni meravigliosi di grandi sfide con il Milan! -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli giocatori

Commenta per primo Ecco la formazione dei peggiori 11, più l'allenatore, della 37a giornata , secondo i voti degli inviati di calciomercato.com ... Nathan per Fiorentina -, Mogavero ...Commenta per primo Ecco la formazione dei migliori 11, più l'allenatore, della 37a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com. ... Nathan per Fiorentina -, Mogavero per ...Il tecnico del Rende, Tommaso Napoli, ha convocato 22 giocatori per la gara di mercoledì al "Franco Scoglio" contro l'Acr Messina. Di seguito la lista completa: 22. Quintiero Francesco, 12. Maiorano G ...Ultima di campionato per il Napoli, che deve battere il Verona per qualificarsi alla prossima Champions League.