Musei | Casellati | ' custodi nostra storia e protagonisti della rinascita dopo Covid'

Pres_Casellati : Il futuro si costruisce imparando dal passato. I musei sono custodi della nostra storia e saranno protagonisti della rinascita dopo Covid.

Ultime Notizie dalla rete : Musei Casellati

... con i riflettori accesi suicittadini. Si inizia domani, sabato 15 maggio con "Ispirazioni ... Coordina Ludovica"Ladybici" a cura di Panathlon Club Clitunno e La Francescana ...Incrementato il reddito di cittadinanza (ma il presidente del Senato, Elisabetta, ha ...dei voucher per i viaggi e pacchetti turistici non utilizzati e da 18 a 36 mesi per spettacoli e. ...Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Il futuro si costruisce imparando dal passato. I musei sono custodi della nostra storia e saranno protagonisti della nostra rinascita. La loro riapertura è un messaggio di ...Riparte la cultura piacentina, e fo la con tre importante appuntamenti. TEATRO MUNICIPALE - Alle 18 le porte del teatro Municipale riapriranno al pubblico con la “Messa da Requiem” di Giuseppe Verdi d ...