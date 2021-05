Live Lazio-Torino 0-0: Immobile colpisce ?il palo su rigore (Di martedì 18 maggio 2021) 39'st palo di Immobile dal dischetto. Sirigu aveva intuito, ma non ci sarebbe comunque arrivato. Ma è il palo a respingere la conclusione dell'attaccante, che strozza il suo tiro.... Leggi su ilmattino (Di martedì 18 maggio 2021) 39'stdi Immobile dal dischetto. Sirigu aveva intuito, ma non ci sarebbe comunque arrivato. Ma è ila respingere la conclusione dell'attaccante, che strozza il suo tiro....

Advertising

juventusfc : Che partenza ???? #LazioJuve #Under19 è LIVE su @JuventusTV ?? - likepalms : sapete dove si vedono i voti live per il fanta di lazio torino? - SSportNetwork : #SuperSportTuesday #SerieA #LazioTorino 0-0 83' #Rigore per la #Lazio! Fallo su #Immobile confermato anche dal #VAR! #live - SSportNetwork : #SuperSportTuesday #SerieA #LazioTorino 0-0 82' Quarto #ammonito del match, tutti della #Lazio: giallo per #Pereira. #live - tarzanbet : soccer live ???? Italy Serie A Lazio vs Torino (0-0) • Salvatore Sirigu to be booked 6.8 stoiximan 1 unit Dragan -