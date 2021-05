Lazio-Torino | programma e telecronisti Sky Sport recupero Serie A 2020 2021

(Di martedì 18 maggio 2021) Ile isu Skydidella venticinquesima giornata di. La sfida della discordia assume ora importanza capitale. I biancocelesti sono in vacanza, ma non per questo vorranno consegnarsi ai granata con cui hanno intrapreso una battaglia legale. I piemontesi sono disperatamente in corsa per la salvezza. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di martedì 18 maggio.sarà visibile in diretta su SkyA con la telecronaca di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.Face.

ROMA - Si giocadopo mesi di battaglie legali. Va in scena il recupero del match non disputato per i casi Covid tra i granata. Una partita che vale tanto per la squadra di Nicola: caccia ai punti per ...Tutte le notizie sulla squadraIl Messaggero in edicola questa mattina affronta il tema Lazio al suo interno. Per Lotito battere Cairo è un obiettivo, non parla d'altro da mesi e mandare in Serie B con ...Le probabili scelte di formazione di Inzaghi e Nicola in vista di Lazio - Torino, recupero della 25esima giornata di Serie A ...