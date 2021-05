Lazio-Torino 0-0 diretta | parità alla fine del primo tempo | nessun tiro in porta

(Di martedì 18 maggio 2021) Una sola emozione, nelminuto di recupero, con il gol annullato a Immobile per una spinta su Nkolou. Per il resto una partita che non ha veramente detto nulla. E alandrebbe bene...

Advertising

ZZiliani : Il ko della #Lazio rincuora il #Torino che martedì affronterà un avversario senza più obiettivi, quindi più abborda… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - massilaz : Fine 1T: Lazio-Torino 0-0 Primo tempo scontato, sapevamo che sarebbe stata una partita noiosa e impostata dal Torin… - Toro_News : ? | HALF TIME All’Olimpico il primo tempo termina a reti inviolate... il nostro commento ?? #LazioTorino… - midnight_693 : RT @SoyCalcio_: ?? DESCANSO I Lazio 0-0 Torino. #LazioTorino #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Torino

29'pt Controlla con il braccio Immobile , e Fabbri ferma la potenziale opportunità per l'attaccante della. L'attaccante era spuntato dentro l'area di rigore dopo un cross di Lazzari e il buco ...Allo stadio Olimpico, il match valido per il recupero della 25ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'Olimpico',si affrontano nel match valido per il recupero della 25ª giornata della Serie A 2020/21. ...Poco prima del match tra Lazio e Torino il DS granata, Davide Vagnati ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: " In questo momento le parole contano poco o nulla, dobbiamo pe ..."Da parecchio tempo siamo rimasti d'accordo che a fine campionato, dopo la partita con il Sassuolo, ci siederemo assieme per chiudere questo argomento".