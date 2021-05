Lazio, Immobile shock: «Cairo scagliato contro di me con gravi accuse» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ciro Immobile, attaccante e capitano della Lazio, ha lanciato un duro attacco al presidente Urbano Cairo – FOTO Ciro Immobile, attaccante e capitano della Lazio, ha lanciato un duro attacco al presidente Urbano Cairo. Le sue dichiarazioni. «Tutti sanno chi è Ciro Immobile. Dentro il campo, e soprattutto fuori. Posso accettare le critiche al calciatore, non gravi offese diffamatorie all’uomo che sono. Soprattutto se quest’ultime arrivano da dirigenti del mondo del calcio. Al termine della partita di questa sera il Presidente del Torino Urbano Cairo mi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando ad offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei confronti rivolgendomi gravi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ciro, attaccante e capitano della, ha lanciato un duro attacco al presidente Urbano– FOTO Ciro, attaccante e capitano della, ha lanciato un duro attacco al presidente Urbano. Le sue dichiarazioni. «Tutti sanno chi è Ciro. Dentro il campo, e soprattutto fuori. Posso accettare le critiche al calciatore, nonoffese diffamatorie all’uomo che sono. Soprattutto se quest’ultime arrivano da dirigenti del mondo del calcio. Al termine della partita di questa sera il Presidente del Torino Urbanomi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio dellainiziando ad offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei confronti rivolgendomi...

