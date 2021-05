Lazio, i convocati di Inzaghi per il Torino (Di martedì 18 maggio 2021) Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Torino delle 20:30 allo Stadio Olimpico di Roma. Assenti Musacchio, Milinkovic, Correa e Caicedo. Di seguito la lista completa: Portieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Armini, Luiz Felipe, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Immobile, Muriqi. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) Il tecnico della, Simone, ha diramato la lista deiin vista della sfida di oggi contro ildelle 20:30 allo Stadio Olimpico di Roma. Assenti Musacchio, Milinkovic, Correa e Caicedo. Di seguito la lista completa: Portieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Armini, Luiz Felipe, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Immobile, Muriqi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

