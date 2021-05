Isola dei famosi, rissa sfiorata tra Moser e Matteo: interviene Cerioli -VIDEO (Di martedì 18 maggio 2021) Attimi di panico e terrore a l’Isola dei famosi: Ignazio Moser e Matteo hanno avuto un duro scontro tanto da arrivare quasi alle mani Isola dei famosiPoche ore fa, si è sfiorata una rissa a l’Isola dei famosi. Protagonisti di un’accesa discussione Ignazio Moser e Matteo Diamante che dopo una serie di botta e risposta sono stati costretti ad essere divisi prima che si evitasse il peggio. A cercare di calmare gli animi, l’ex tronista Andrea Cerioli: vediamo nel dettaglio cosa è successo. Matteo incolpa Ignazio di averlo tradito alle spalle Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è stato accusato di aver tramato alle spalle di ... Leggi su formatonews (Di martedì 18 maggio 2021) Attimi di panico e terrore a l’dei: Ignaziohanno avuto un duro scontro tanto da arrivare quasi alle manideiPoche ore fa, si èunaa l’dei. Protagonisti di un’accesa discussione IgnazioDiamante che dopo una serie di botta e risposta sono stati costretti ad essere divisi prima che si evitasse il peggio. A cercare di calmare gli animi, l’ex tronista Andrea: vediamo nel dettaglio cosa è successo.incolpa Ignazio di averlo tradito alle spalle Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è stato accusato di aver tramato alle spalle di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un'isola dei Caraibi diventa la prima comunità bitcoin al mondo. A Bequia, atollo di 18 km quadrati nell'arcipelago… - AC_Fuffi : Oggi è la Giornata internazionale dei musei! Per l'occasione, il museo della vostra isola ha organizzato un evento… - IsolaDeiFamosi : È appena cominciata una nuova puntata dell'Isola dei Famosi! ?? 'SI SALVI CHI PUÓ' #Isola - CubeStudios3D : Amici dell'#isola dei famosi! Vorreste vedere lo studio dell'isola riprodotto da me in mattoncini? #IlPuntoZ #tommasozorzi - RRighj : Ognuno dei partecipanti al programma sta lì per guadagnare € e notorietà. Non ci meravigliamo o scandalizziamo tro… -