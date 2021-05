Internazionali BNL d’Italia 2021, Malagò: “Non sono stato invitato, sgarbo senza precedenti” (Di martedì 18 maggio 2021) “Non ho avuto il privilegio di essere invitato dagli organizzatori degli Internazionali d’Italia di tennis. Penso sia stato uno sgarbo istituzionale di una gravità senza precedenti non nei confronti della mia persona ma dell’ente che rappresento e al tempo stesso anche del segretario generale“. Queste le dure parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha commentato il mancato invito al Foro Italico la scorsa settima. ”E’ in linea con le dichiarazioni fatte dal presidente della Federtennis Binaghi, che in conferenza stampa fatica a rassegnarsi a quello che è il giudizio chiaro e super democratico delle elezioni”, ha concluso facendo riferimento alla sua rielezione alla guida del Comitato olimpico italiano. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) “Non ho avuto il privilegio di esseredagli organizzatori deglidi tennis. Penso siaunoistituzionale di una gravitànon nei confronti della mia persona ma dell’ente che rappresento e al tempo stesso anche del segretario generale“. Queste le dure parole del presidente del Coni, Giovanni, che ha commentato il mancato invito al Foro Italico la scorsa settima. ”E’ in linea con le dichiarazioni fatte dal presidente della Federtennis Binaghi, che in conferenza stampa fatica a rassegnarsi a quello che è il giudizio chiaro e super democratico delle elezioni”, ha concluso facendo riferimento alla sua rielezione alla guida del Comitato olimpico italiano. SportFace.

Advertising

WeAreTennisITA : RAFA SI RIPRENDE ROMA ?? Rafael Nadal batte ancora una volta Novak Djokovic in finale a Roma, ci riesce per 7-5 1-6… - WeAreTennisITA : IGA TRIONFA A ROMA ?? La finale degli Internazionali BNL d'Italia è un clamoroso no contest: Swiatek batte una irri… - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Malagò contro la #Federtennis: 'Non mi hanno invitato agli #Internazionali, sgarbo istituzionale senza precedenti' htt… - sportface2016 : #Malagò contro la #Federtennis: 'Non mi hanno invitato agli #Internazionali, sgarbo istituzionale senza precedenti' - Stefano_RNTV : RT @eurasiannews: Internazionali BNL d’Italia: Iga Swiatek trionfa nell’edizione numero 78 ed entra in top ten -