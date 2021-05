Incantesimi e magie gastronomiche (Di martedì 18 maggio 2021) Una delle caratteristiche comuni ai libri che hanno avuto più successo nel corso dei decenni, tanto da restare invariata da Omero ai giorni nostri, è la capacità di creare dei mondi. Realtà parallele che possiedono profonde affinità con le quotidianità vissute dai lettori, ma anche differenze concrete e spesso colossali, come la presenza di creature fantastiche, o il rispetto di leggi, fisiche o giuridiche, a noi incomprensibili. Tuttavia, ciò che rende davvero credibile un mondo agli occhi di chi lo attraversa per la prima volta tramite la parola scritta, sono i dettagli, le piccole minuzie che tornano, pagina dopo pagina, ad arricchire il racconto. Tra i maestri contemporanei di quest’arte vi è sicuramente J.K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter, che dalla Pietra Filosofale, pubblicato nel 1992, ai Doni della Morte, che nelle prime ore del 21 luglio 2007 aveva già venduto 20 ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 maggio 2021) Una delle caratteristiche comuni ai libri che hanno avuto più successo nel corso dei decenni, tanto da restare invariata da Omero ai giorni nostri, è la capacità di creare dei mondi. Realtà parallele che possiedono profonde affinità con le quotidianità vissute dai lettori, ma anche differenze concrete e spesso colossali, come la presenza di creature fantastiche, o il rispetto di leggi, fisiche o giuridiche, a noi incomprensibili. Tuttavia, ciò che rende davvero credibile un mondo agli occhi di chi lo attraversa per la prima volta tramite la parola scritta, sono i dettagli, le piccole minuzie che tornano, pagina dopo pagina, ad arricchire il racconto. Tra i maestri contemporanei di quest’arte vi è sicuramente J.K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter, che dalla Pietra Filosofale, pubblicato nel 1992, ai Doni della Morte, che nelle prime ore del 21 luglio 2007 aveva già venduto 20 ...

Advertising

zazoomblog : Incantesimi e magie gastronomiche - #Incantesimi #magie #gastronomiche - danielgr31 : RT @ciaoPenelope: Ci sono canti e parole che sono magie, e amori in volo che sono incantesimi dell’anima. Alda Merini #Pensier… - Eclissi18 : RT @ciaoPenelope: Ci sono canti e parole che sono magie, e amori in volo che sono incantesimi dell’anima. Alda Merini #Pensier… - BarbiniIvana : RT @ciaoPenelope: Ci sono canti e parole che sono magie, e amori in volo che sono incantesimi dell’anima. Alda Merini #Pensier… - Hersi_Lia : RT @ciaoPenelope: Ci sono canti e parole che sono magie, e amori in volo che sono incantesimi dell’anima. Alda Merini #Pensier… -