(Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - "Ora il nostro gruppo padovano conta 320 dipendenti – ricorda Mantovan –. Col tempo ci siamo ampliati in ambito internazionale con diverse filiali commerciali e un forte network di dealer in Europa, America Latina, Africa e Russia". Un'azienda che in quasi vent'anni ha visto una forte crescita dimensionale, rimanendo comunque di medie dimensioni rispetto ad altre multinazionali del settore. "La filosofia del gruppo è sempre stata chiara - conclude Mantovan -: sul mercato vince il più veloce, chi sa anticipare il passo, non il più grande". L'amministratore delegato parla di gruppo, visto cheè una realtà che ha gemmato 7 spin-off fondati nel corso degli anni per diversificare e far rendere al meglio le varie linee innovative. Tra questi troviamo Jonix, Pmi innovativa specializzata nella sanitizzazione dell'aria in ambienti chiusi che ha visto, il 4 ...

Advertising

TV7Benevento : Hiref: nel 2020 fatturato di 71 mln (+30%) (2)... - TV7Benevento : Hiref: nel 2020 fatturato di 71 mln (+30%)... -

Ultime Notizie dalla rete : Hiref nel

PadovaOggi

L'amministratore delegato parla di gruppo, visto cheè una realtà che ha gemmato 7 spin - off fondaticorso degli anni per diversificare e far rendere al meglio le varie linee innovative. ...L'amministratore delegato parla di gruppo, visto cheè una realtà che ha gemmato 7 spin - off fondaticorso degli anni per diversificare e far rendere al meglio le varie linee innovative. ...L'amministratore delegato parla di gruppo, visto che HiRef è una realtà che ha gemmato 7 spin-off fondati nel corso degli anni per diversificare e far rendere al meglio le varie linee innovative. Tra ...«La creatività e la capacità di rottura degli schemi dei nostri giovani sono da sempre benzina per il motore di HiRef – spiega il fondatore e amministratore delegato Mauro Mantovan –. Dal 2003 ad oggi ...