Gli accordi di Abramo non funzionano (Di martedì 18 maggio 2021) Non c’è Abramo che tenga, la lotta tra israeliani e arabi non è una questione, o non solo, geopolitica. Il successore di Nasser, Sadat, tra il 1977 e l’anno successivo fece la pace con Israele con gli accordi di Camp David, lui e Begin ebbero perfino un premio Nobel. Tre anni dopo fu assassinato nel corso di una parata militare, e alla fine di un lungo ciclo militare presero addirittura il potere i Fratelli musulmani, i fondamentalisti che avevano compiuto l’attentato. Nell’ottobre del 1994 Hussein di Giordania e Rabin stipularono un accordo di pace e reciproco riconoscimento, sotto gli occhi di Clinton. Poi Rabin fu assassinato in una piazza democratica da un fanatico. Quelli erano gli accordi di Abramo. Ancora reggono, sempre vacillanti, ma non hanno risolto la questione di fondo, nemmeno con il ridisegno dello ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 maggio 2021) Non c’èche tenga, la lotta tra israeliani e arabi non è una questione, o non solo, geopolitica. Il successore di Nasser, Sadat, tra il 1977 e l’anno successivo fece la pace con Israele con glidi Camp David, lui e Begin ebbero perfino un premio Nobel. Tre anni dopo fu assassinato nel corso di una parata militare, e alla fine di un lungo ciclo militare presero addirittura il potere i Fratelli musulmani, i fondamentalisti che avevano compiuto l’attentato. Nell’ottobre del 1994 Hussein di Giordania e Rabin stipularono un accordo di pace e reciproco riconoscimento, sotto gli occhi di Clinton. Poi Rabin fu assassinato in una piazza democratica da un fanatico. Quelli erano glidi. Ancora reggono, sempre vacillanti, ma non hanno risolto la questione di fondo, nemmeno con il ridisegno dello ...

