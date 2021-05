Giulia Stabile: Episodio Vergognoso Appena Uscita Da Amici, Ma Lei Reagisce Alla Grande (Di martedì 18 maggio 2021) Un brutto Episodio per Giulia Stabile: è successo dopo la sua Uscita da Amici, come ha reagito. E’ successo dopo la sua vittoria ad Amici: brutto EpisodioGiulia Stabile ha trionfato ad Amici di Maria De Filippi, scontrandosi in finalissima con il suo fidanzato Sangiovanni. La ballerina, prima ancora, ha vinto al televoto con Alessandro Cavallo. Sabato scorso si è concluso il percorso nella scuola più spiata d’Italia, e tutti i finalisti, una volta fuori, hanno avuto modo di mandare un messaggio attraverso i loro canali social. La ballerina, purtroppo, proprio sui social, si è trovata ad affrontare un brutto Episodio, ma ha saputo farsi forza, e reagire con Grande coraggio. Segui ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021) Un bruttoper: è successo dopo la suada, come ha reagito. E’ successo dopo la sua vittoria ad: bruttoha trionfato addi Maria De Filippi, scontrandosi in finalissima con il suo fidanzato Sangiovanni. La ballerina, prima ancora, ha vinto al televoto con Alessandro Cavallo. Sabato scorso si è concluso il percorso nella scuola più spiata d’Italia, e tutti i finalisti, una volta fuori, hanno avuto modo di mandare un messaggio attraverso i loro canali social. La ballerina, purtroppo, proprio sui social, si è trovata ad affrontare un brutto, ma ha saputo farsi forza, e reagire concoraggio. Segui ...

