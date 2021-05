Ginnastica, infortunio non grave per Martina Maggio. Come sta l’azzurra? Sospiro di sollievo verso le Olimpiadi (Di martedì 18 maggio 2021) Sospiro di sollievo per Martina Maggio dopo l’infortunio subito domenica pomeriggio durante la Finale Scudetto di Ginnastica artistica. La brianzola era atterrata male in una diagonale acrobatica al corpo libero e aveva risentito di una botta agli arti inferiori, uscendo di pedana zoppicando e poi venendo portata in braccio dal medico. Si temeva un interessamento tendineo per la 19enne, reduce dagli splendidi Europei di Basilea (ha sfiorato il pass olimpico e ha disputato due finali di specialità) e indubbiamente una delle azzurre più in forma del momento. La ragazza della Brixia Brescia, vincitrice dell’ottavo scudetto consecutivo (il 19mo della storia), si è sottoposta a tutti gli accertamenti del caso e per fortuna si tratta soltanto di un piccolo strappo Come ella ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021)diperdopo l’subito domenica pomeriggio durante la Finale Scudetto diartistica. La brianzola era atterrata male in una diagonale acrobatica al corpo libero e aveva risentito di una botta agli arti inferiori, uscendo di pedana zoppicando e poi venendo portata in braccio dal medico. Si temeva un interessamento tendineo per la 19enne, reduce dagli splendidi Europei di Basilea (ha sfiorato il pass olimpico e ha disputato due finali di specialità) e indubbiamente una delle azzurre più in forma del momento. La ragazza della Brixia Brescia, vincitrice dell’ottavo scudetto consecutivo (il 19mo della storia), si è sottoposta a tutti gli accertamenti del caso e per fortuna si tratta soltanto di un piccolo strappoella ...

