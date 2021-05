Franco Battiato | le cause della morte del cantautore siciliano

(Di martedì 18 maggio 2021)è morto oggi, 18 maggio 2021, ma quali sono ledel grande? Qual era la sua malattia? Negli ultimi anni intorno al compositore e maestro c’era stato grande riserbo per quanto riguarda le sue condizioni di salute. Di certo sappiamo che dal 2019 l’artista, nato il 23 marzo 1945 a Riposto, allora Ionia, in provincia di Catania, si era ritirato dalle scene. Da quel momento hanno iniziato a rincorrersi diverse voci su una sua presunta malattia, corredate da scatti rubatisua casa di Milo, alle pendici dell’Etna. Fino purtroppo alla tragica notizia di oggi, a soli 76 anni. Aveva fatto molto scalpore, nel 2019, l’intervista che l’amico del “Maestro” ...

Advertising

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - chetempochefa : “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi… - rtl1025 : ?? Arriva la conferma della famiglia: Franco #Battiato si è spento questa mattina nella sua residenza. I funerali a… - i_pmt : RT @AlRobecchi: La stagione dell'amore viene e va I desideri non invecchiano quasi mai con l'età Ne abbiamo avute di occasioni Perdendole N… - elnoidecandeu : RT @eziomauro: È morto Franco Battiato, genio della musica italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Battiato

Degli album e delle canzoni famose disi è sempre parlato, ma quello che spesso è rimasto in secondo piano è il suo apporto come autore. Durante gli anni 70 e 80 il Maestro ha prodotto e scritto per diversi artisti della ...Il cantautore appena scomparso si lascia alle spalle una lunga carriera costellata da featuring eccezionali. Tutti i più grandi nomi della musica italiana hanno fatto carte false pur di poter lavorare ...Nel 2010 il musicista Franco Battiato, purtroppo scomparso oggi 18 maggio 2021, aveva rilasciato alcune importanti dichiarazioni a BlogSicilia parlando dei giovani del Sud Italia. “Fanno bene, sincera ..."Profondamente addolorato dalla morte di Franco Battiato, artista colto e raffinato. Con il suo inconfondibile stile musicale, frutto di intenso studio e febbrile sperimentazione, ha affascinato un va ...