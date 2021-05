Fipe: per la ristorazione un 2020 da bollettino di guerra (Di martedì 18 maggio 2021) "Non c`è correlazione tra contagi da Coronavirus e aperture dei ristoranti. Noi siamo stati usati come le sirene di allarme: c`è un pericolo, si chiudono i bar e i ristoranti. Noi siamo stati la sirena. Un simbolo. E ora dovrei dire: fine di un simbolo. Speriamo". Luciano Sbraga, direttore Ufficio studi Fipe, si è "tolto un sassolino dalla scarpa" presentando il rapporto sulla ristorazione 2020: il legame aumento dei contagi-apertura dei ristoranti non esiste, e nonostante questo quello della ristorazione è stato uno dei settori più colpiti dalle restrizioni imposte causa Covid. Un rapporto definito da Fipe come un "bollettino di guerra" per le imprese del settore. Tra alloggio e ristorazione nel 2020 sono state perse 514 mila unità di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 maggio 2021) "Non c`è correlazione tra contagi da Coronavirus e aperture dei ristoranti. Noi siamo stati usati come le sirene di allarme: c`è un pericolo, si chiudono i bar e i ristoranti. Noi siamo stati la sirena. Un simbolo. E ora dovrei dire: fine di un simbolo. Speriamo". Luciano Sbraga, direttore Ufficio studi, si è "tolto un sassolino dalla scarpa" presentando il rapporto sulla: il legame aumento dei contagi-apertura dei ristoranti non esiste, e nonostante questo quello dellaè stato uno dei settori più colpiti dalle restrizioni imposte causa Covid. Un rapporto definito dacome un "di" per le imprese del settore. Tra alloggio enelsono state perse 514 mila unità di ...

