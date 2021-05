“Draghi ci ha preso in giro ancora una volta”: sport in ginocchio, lo sfogo di Barbaro (Di martedì 18 maggio 2021) Draghi ha deluso. “Lo sport ha subito l’enneisma presa in giro. Cosi come era successo nei precedenti provvedimenti: con ripartenze a singhiozzo e con le possibilità di tornare a regime nettamente inferiori rispetto alle esigenze del mondo dello sport. E con ulteriori criticità. Basti pensare alla piscine al chiuso, la cui riapertura è stata posticipata al primo luglio e che segna un ulteriore ed inequivocabile passo indietro”. sfogo più che comprensibile quello di Claudio Barbaro, senatore di Fdi e presidente di Asi (Associazioni sportive e Sociali Italiane), dopo il nuovo Dl riaperture approvato lunedì. sport, Barbaro: incomprensibile “ostilità” del governo Draghi “Qualcosa non quadra – spiega ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021)ha deluso. “Loha subito l’enneisma presa in. Cosi come era successo nei precedenti provvedimenti: con ripartenze a singhiozzo e con le possibilità di tornare a regime nettamente inferiori rispetto alle esigenze del mondo dello. E con ulteriori criticità. Basti pensare alla piscine al chiuso, la cui riapertura è stata posticipata al primo luglio e che segna un ulteriore ed inequivocabile passo indietro”.più che comprensibile quello di Claudio, senatore di Fdi e presidente di Asi (Associazioniive e Sociali Italiane), dopo il nuovo Dl riaperture approvato lunedì.: incomprensibile “ostilità” del governo“Qualcosa non quadra – spiega ...

