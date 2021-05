Dl Sostegni, il governo incassa la fiducia alla Camera con 472 sì (Di martedì 18 maggio 2021) Il governo incassa la fiducia alla Camera sul decreto legge Sostegni con 472 voti a favore, 49 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, che diventerà legge dopo il voto finale previsto mercoledì in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 maggio 2021) Illasul decreto leggecon 472 voti a favore, 49 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, che diventerà legge dopo il voto finale previsto mercoledì in ...

