Da via Irno fino a Casa Manzo disservizi nella corrispondenza

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 18 maggio 2021) di Erika Noschese Ancoraper il mancato recapito dellao erroridestinazione. A denunciarlo Massimo Ronca, presidente del comitato di quartiere Brignano-che, in queste settimane – tra le altre cose – ha raccolto anche le segnalazioni dei residenti di viache lamentano come da tempo lasia gestita in modo superficiale. Dopo innumerevoli segnalazioni telefoniche e per ultima pec alle poste, inviata dal presidente Massimo Ronca del Comitato di Quartiere Brignano, dove si segnalava un continuoo per mancato recapito dellao erroneamente consegnata, tipo avvisi di giacenza di grande importanza, i residenti del ...