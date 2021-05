Covid: Salvini, 'i giovani hanno diritto di andare in discoteca' (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - Sul fronte delle riaperture "ci sono alcuni settori purtroppo dimenticati: piscine, giovani, discoteche, che sono un posto in cui i giovani hanno il diritto di passare qualche ora di svago". Lo dice Matteo Salvini a Zapping. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - Sul fronte delle riaperture "ci sono alcuni settori purtroppo dimenticati: piscine,, discoteche, che sono un posto in cui iildi passare qualche ora di svago". Lo dice Matteoa Zapping.

