Cinema in lutto, è morto Charles Grodin (Di martedì 18 maggio 2021) Charles Grodin è morto all’età di 86 anni. La notizia della scomparsa dell’attore è stata data dal figlio. ROMA – Il mondo del Cinema piange Charles Grodin, attore morto all’età di 86 anni. La notizia della scomparsa dell’artista è stata data dal figlio precisando che il padre da tempo lottava con un cancro che aveva raggiunto il midollo. Nelle prossime settimane, viste le restrizioni dovute alla pandemia, la famiglia potrebbe organizzare una celebrazione per ricordare il grande attore. Una lunga carriera nel mondo del cine per lui che difficilmente sarà dimenticata anche dalle future generazioni. Chi era Charles Grodin Nato a Pittsburgh il 21 aprile 1935 da genitori di origine ebrea ortodossa e messicana, ... Leggi su newsmondo (Di martedì 18 maggio 2021)all’età di 86 anni. La notizia della scomparsa dell’attore è stata data dal figlio. ROMA – Il mondo delpiange, attoreall’età di 86 anni. La notizia della scomparsa dell’artista è stata data dal figlio precisando che il padre da tempo lottava con un cancro che aveva raggiunto il midollo. Nelle prossime settimane, viste le restrizioni dovute alla pandemia, la famiglia potrebbe organizzare una celebrazione per ricordare il grande attore. Una lunga carriera nel mondo del cine per lui che difficilmente sarà dimenticata anche dalle future generazioni. Chi eraNato a Pittsburgh il 21 aprile 1935 da genitori di origine ebrea ortodossa e messicana, ...

Advertising

AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - ASCOLI IN LUTTO, ADDIO AL 'RE DEI CINEMA' PAOLO FERRETTI - - virgilio_it : ???? #Notizie #Curiosità #VIP ???? Musica in lutto: è morto Franco Battiato e vogliamo ricordarlo con questo video pubb… - bevindthemall : Non si può capire lo sguardo che ci siamo date io e la mia amica al cinema dopo questa scena. Dopo un anno a lutto… - infoitcultura : Lutto nel cinema, ci lascia l’attore che aveva recitato in Notting Hill - infoitcultura : È morto Norman Lloyd, icona del cinema: tragico lutto, la notizia appena arrivata -