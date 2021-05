Chi sono gli uomini di Mario Draghi in Europa (Di martedì 18 maggio 2021) Mario Draghi ha negli anni costruito un partito personale di fedelissimi con cui ha collaborato gomito a gomito nella definizione di strategie e progetti nelle organizzazioni da lui dirette. Risulta sorprendente la continuità delle figure che hanno avuto modo di lavorare al suo fianco nel corso del cursus honorum che lo ha portato ad essere direttore generale InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 18 maggio 2021)ha negli anni costruito un partito personale di fedelissimi con cui ha collaborato gomito a gomito nella definizione di strategie e progetti nelle organizzazioni da lui dirette. Risulta sorprendente la continuità delle figure che hanno avuto modo di lavorare al suo fianco nel corso del cursus honorum che lo ha portato ad essere direttore generale InsideOver.

Advertising

matteorenzi : Non ci sono parole per ricordare chi, con parole e musica, ha emozionato e commosso intere generazioni. Addio Maestro #Battiato - giroditalia : ??? Who says intermediate sprints are boring? ??? Chi ha detto che gli sprint intermedi sono noiosi? #Giro - RaiRadio2 : Si vede la luce in fondo al tunnel. Iniziano ad arrivare i primi turisti e le folle sono in delirio. Chi ritwitta a… - JUSTL1KEL0U : prima di tutto in ogni cosa che fanno H e L cercate delle prove larry manco foste detective , le ff sono cringe, il… - Peppeparma75 : RT @MarcoRizzoPC: UBER N1 NEL NON PAGARE IL FISCO. HA OCCULTATO 6 MILIARDI di € DI FATTURATO NEL PARADISO FISCALE OLANDESE.Con 50 società d… -