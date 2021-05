Caterina Balivo confessa “Se tornassi indietro non lo rifarei” (Di martedì 18 maggio 2021) La conduttrice della Rai, Caterina Balivo, ha rivelato, in una lunga intervista a “Il resto del Carlino” di un fatto avvenuto in passato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@CaterinaBalivo) Caterina Balivo è una delle conduttrici della Rai più amata dal pubblico. E’ molto seguita anche sui social, dove le piace condividere con i suoi follower le storie della sua vita quotidiana. L’ex presentatrice di Detto Fatto ha rilasciato una lunga intervista a Il Resto Del Carlino ed ha fatto alcune rivelazioni sulla sua vita privata e sulla quella lavorativa. LEGGI ANCHE—>GRANDE FRATELLO VIP 6, ECCO CHI POTREBBE SOSTITUIRE ANTONELLA ELIA La ... Leggi su formatonews (Di martedì 18 maggio 2021) La conduttrice della Rai,, ha rivelato, in una lunga intervista a “Il resto del Carlino” di un fatto avvenuto in passato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@è una delle conduttrici della Rai più amata dal pubblico. E’ molto seguita anche sui social, dove le piace condividere con i suoi follower le storie della sua vita quotidiana. L’ex presentatrice di Detto Fatto ha rilasciato una lunga intervista a Il Resto Del Carlino ed ha fatto alcune rivelazioni sulla sua vita privata e sulla quella lavorativa. LEGGI ANCHE—>GRANDE FRATELLO VIP 6, ECCO CHI POTREBBE SOSTITUIRE ANTONELLA ELIA La ...

Advertising

Tele_nauta : Per ora manca in Tv, ma in compenso è sul Web. #CaterinaBalivo ha scelto di sperimentare il mondo dei podcast con '… - w4nkbattler : WEAKNESSES: CELEBRITY ON HIGH HEELS AND BBC Diletta Leotta Alessia Marcuzzi Francesca Cipriani Caterina Balivo… - PasqualeMarro : #CaterinaBalivo si pente amaramente: “Mi sono pentita, non lo rifarei” - iamsquiddi : @salvinibloccam1 Una volta hai messo una foto di Caterina Balivo e per mesi ho pensato fossi tu -