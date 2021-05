Calciomercato Milan, questione difesa: si punta Lenglet del Barcellona (Di martedì 18 maggio 2021) La stagione è ormai agli sgoccioli ed il Milan nel prossimo e ultimo turno di campionato si giocherà un obiettivo fondamentale per le ambizioni della società, l’accesso alla Champions League. Il mancato posizionamento tra le prime 4 della classifica sarebbe una profonda delusione per i rossoneri che per 6 mesi hanno comandato la classifica. Il Calciomercato è già entrato nel vivo e la finestra estiva per la squadra di Pioli potrebbe assumere contorni decisamente diversi in base alla qualificazione alla massima competizione continentale. Per il Milan uno dei reparti da rinforzare con urgenza è quello della difesa. La dirigenza è alla caccia di un difensore centrale di spessore e le prime notizie che rimbalzano soprattutto dalla Spagna vedono il centrale del Barcellona Clement Lenglet ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 maggio 2021) La stagione è ormai agli sgoccioli ed ilnel prossimo e ultimo turno di campionato si giocherà un obiettivo fondamentale per le ambizioni della società, l’accesso alla Champions League. Il mancato posizionamento tra le prime 4 della classifica sarebbe una profonda delusione per i rossoneri che per 6 mesi hanno comandato la classifica. Ilè già entrato nel vivo e la finestra estiva per la squadra di Pioli potrebbe assumere contorni decisamente diversi in base alla qualificazione alla massima competizione continentale. Per iluno dei reparti da rinforzare con urgenza è quello della. La dirigenza è alla caccia di un difensore centrale di spessore e le prime notizie che rimbalzano soprattutto dalla Spagna vedono il centrale delClement...

