Bergamo, nell’ultima settimana 54.703 vaccinazioni: i dati Comune per Comune (Di martedì 18 maggio 2021) Prosegue spedita la campagna vaccinale in provincia di Bergamo, dove nell’ultima settimana sono stati somministrati 54.703 vaccini. Di questi, 29.823 sono state prime dosi, per un totale complessivo che ora (alle 17 di lunedì 17 maggio ndr) ammonta a 374.600: altri 24.880 hanno invece ricevuto anche la seconda dose, portando a 142.657 il numero delle persone immunizzate. Rispetto a una popolazione target (vale a dire quella vaccinabile) di 946.806 persone, in Bergamasca risulta coperto con la prima dose il 39,56% (+3,15% rispetto alla settimana precedente) dei cittadini, con la seconda il 15,06% (+2,6%). La Lombardia, ormai, sfiora le 5 milioni di somministrazioni: con le 93.261 di lunedì infatti, è arrivata a 4.833.040, pari al 95,14% delle dosi a propria disposizione. La popolazione coperta totalmente con entrambe ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 maggio 2021) Prosegue spedita la campagna vaccinale in provincia di, dovesono stati somministrati 54.703 vaccini. Di questi, 29.823 sono state prime dosi, per un totale complessivo che ora (alle 17 di lunedì 17 maggio ndr) ammonta a 374.600: altri 24.880 hanno invece ricevuto anche la seconda dose, portando a 142.657 il numero delle persone immunizzate. Rispetto a una popolazione target (vale a dire quella vaccinabile) di 946.806 persone, in Bergamasca risulta coperto con la prima dose il 39,56% (+3,15% rispetto allaprecedente) dei cittadini, con la seconda il 15,06% (+2,6%). La Lombardia, ormai, sfiora le 5 milioni di somministrazioni: con le 93.261 di lunedì infatti, è arrivata a 4.833.040, pari al 95,14% delle dosi a propria disposizione. La popolazione coperta totalmente con entrambe ...

