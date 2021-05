Baudo ora consacra il mito Battiato. Ma in questa intervista lo paragonava a Pippo Franco (video) (Di martedì 18 maggio 2021) Oggi tutta l’Italia piange Franco Battiato e tra i tanti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, anche Pippo Baudo si unisce all’omaggio e lo fa con parole solenni. “Franco Battiato è stato un grandissimo artista, completo, una perla per la musica leggere d’autore: i suoi testi erano poesia e filosofia, la sua musica era originalissima. Come Battiato c’era e c’è soltanto Battiato: nessuno scrive, compone e canta come lui”. Così Pippo Baudo all’Adnkronos. Evidentemente il popolare conduttore ha cambiato parere col tempo. Su Youtube, infatti, è possibile vedere la considerazione pubblica che Baudo aveva di Franco Battiato. Corre l’anno 1980, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021) Oggi tutta l’Italia piangee tra i tanti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, anchesi unisce all’omaggio e lo fa con parole solenni. “è stato un grandissimo artista, completo, una perla per la musica leggere d’autore: i suoi testi erano poesia e filosofia, la sua musica era originalissima. Comec’era e c’è soltanto: nessuno scrive, compone e canta come lui”. Cosìall’Adnkronos. Evidentemente il popolare conduttore ha cambiato parere col tempo. Su Youtube, infatti, è possibile vedere la considerazione pubblica cheaveva di. Corre l’anno 1980, ...

