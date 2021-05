Barella: “Sempre grato a Mancini, mi portò in Nazionale quando ero al Cagliari. Europeo? Vogliamo arrivare in fondo” (Di martedì 18 maggio 2021) Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, in un’intervista a France Football, ha parlato anche di Nazionale e di Roberto Mancini, che lo ha portato in azzurro già quando era al Cagliari: “Gliene sarò Sempre riconoscente, perché ha fatto di me un titolare senza guardare alla maglia che portavo, allora del Cagliari. Ha creato un clima sereno, non semplice visto che vanno cancellate anche certe tensioni di campionato. Jorginho mette ordine al gioco, dà il pallone al momento giusto. Verratti, bisogna sparargli per toglierglielo: è il giocatore di talento della squadra, con Insigne. L’obiettivo all’Europeo è di giocarcela fino in fondo”. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) Nicolò, centrocampista dell’Inter, in un’intervista a France Football, ha parlato anche die di Roberto, che lo ha portato in azzurro giàera al: “Gliene saròriconoscente, perché ha fatto di me un titolare senza guardare alla maglia che portavo, allora del. Ha creato un clima sereno, non semplice visto che vanno cancellate anche certe tensioni di campionato. Jorginho mette ordine al gioco, dà il pallone al momento giusto. Verratti, bisogna sparargli per toglierglielo: è il giocatore di talento della squadra, con Insigne. L’obiettivo all’è di giocarcela fino in”. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

