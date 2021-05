Barak salterà la sfida col Napoli per squalifica (Di martedì 18 maggio 2021) Il giudice sportivo ha diffuso l’elenco dei calciatori squalificati per l’ultima giornata di campionato, tra cui c’è anche Barak che non sarà a disposizione di Juric per la partita tra Napoli e Verona. Di seguito l’elenco completo: Francesco Acerbi (Lazio), Rodrigo Bentancur (Juventus), Marcelo Brozovic (Inter), Matteo Darmian (Inter), Diego Farias (Spezia), Bartlomiej Dragowski (Fiorentina), Vladimir Golemic (Crotone), Antonin Barak (Hellas Verona), Mitchell Dijks (Bologna), Jasmin Kurtic (Parma), Lisandro Magallan (Crotone), German Pezzella (Fiorentina), Roberto Soriano (Bologna) e Morten Thorsby (Sampdoria). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 maggio 2021) Il giudice sportivo ha diffuso l’elenco dei calciatoriti per l’ultima giornata di campionato, tra cui c’è ancheche non sarà a disposizione di Juric per la partita trae Verona. Di seguito l’elenco completo: Francesco Acerbi (Lazio), Rodrigo Bentancur (Juventus), Marcelo Brozovic (Inter), Matteo Darmian (Inter), Diego Farias (Spezia), Bartlomiej Dragowski (Fiorentina), Vladimir Golemic (Crotone), Antonin(Hellas Verona), Mitchell Dijks (Bologna), Jasmin Kurtic (Parma), Lisandro Magallan (Crotone), German Pezzella (Fiorentina), Roberto Soriano (Bologna) e Morten Thorsby (Sampdoria). L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Il centrocampista del Verona non sarà a disposizione di Juric per l’ultima giornata di campionato. Squalificati anc… - NCN_it : SERIE A, ECCO GLI SQUALIFICATI PER L'ULTIMA GIORNATA: BARAK SALTERÀ NAPOLI-VERONA #SerieA #Squalificati… - sa_ambro : RT @pol2187: Tra tutte le puttanate su Soriano volevo dire che: Il Bologna aveva 7 diffidati e solo 2 sono stati ammoniti perchè manca Tomy… - Vik241076 : RT @pol2187: Tra tutte le puttanate su Soriano volevo dire che: Il Bologna aveva 7 diffidati e solo 2 sono stati ammoniti perchè manca Tomy… - MundoNapoli : UFFICIALE-Verona, Barak salterà la gara contro il Napoli -