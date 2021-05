Avellino, Di Somma suona la carica per i playoff: “È obbligatorio crederci” (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “La squadra sta lavorando con entusiasmo ed intensità”. Parla così il direttore sportivo dell’Avellino, Salvatore Di Somma. “Siamo pronti, ma soprattutto vogliamo andare avanti il più possibile – continua – L’attesa lunga ci dà la possibilità di recuperare calciatori importanti. Possiamo contare su tante certezze. Se la nostra squadra gioca con lo spirito visto ad esempio contro il Bari, sarà difficile per tutti metterci in difficoltà“. “Non sono preoccupato dal tour de force – conferma Di Somma – Temo di più le squadre di seconda fascia che possono contare sul grande entusiasmo. Dalla Virtus Verona o Matelica, ma occhio anche alla Juventus Under23 che può attingere dalla prima squadra”. Nel suo intervento, Di Somma, parla degli addii del dottor Gennaro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “La squadra sta lavorando con entusiasmo ed intensità”. Parla così il direttore sportivo dell’, Salvatore Di. “Siamo pronti, ma soprattutto vogliamo andare avanti il più possibile – continua – L’attesa lunga ci dà la possibilità di recuperare calciatori importanti. Possiamo contare su tante certezze. Se la nostra squadra gioca con lo spirito visto ad esempio contro il Bari, sarà difficile per tutti metterci in difficoltà“. “Non sono preoccupato dal tour de force – conferma Di– Temo di più le squadre di seconda fascia che possono contare sul grande entusiasmo. Dalla Virtus Verona o Matelica, ma occhio anche alla Juventus Under23 che può attingere dalla prima squadra”. Nel suo intervento, Di, parla degli addii del dottor Gennaro ...

