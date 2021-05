ATP Lione 2021 | Lorenzo Musetti dopo il successo su Auger-Aliassime | “Match molto intenso | sono soddisfatto”

(Di martedì 18 maggio 2021) Undurissimo, durato quasi tre ore, ma nel quale è riuscito a spuntarlaconquistando uno scalpo di lusso: battuto per 7-6 3-6 7-5 nel primo turno dell’ATP 250 diil canadese Felix. L’azzurro ha convinto a tratti, lasciando spazio in alcuni momenti alla potenza del giovane nordamericano, salvo poi riuscire a vincere quasi al photofinish. Le sue parole a fine: “Abbiamo giocato un. Ho iniziato bene e poi ho giocato bene al momento giusto. Ci tenevo perché quando ci siamo affrontati a Barcellona io mifatto male”. Poi uno sguardo al secondo turno, dove ...

Advertising

peterkama : Molto molto bene - vitasportivait : ?? #Tennis | #OpenPark Gran prova di Lorenzo Musetti ???? a Lione: superato Felix Auger Aliassime ???? con il punteggi… - effedandrea : #tennis torneo ATP di Lione: questa è proprio una bella vittoria, di quelle che valgono tanto tanto: Auger-Aliassim… - Eurosport_IT : Bravissimo Musetti! 5a vittoria con un Top 20 su 8 affrontati ???? #EurosportTENNIS - TV7Benevento : Tennis: Atp Lione, esordio vincente per Musetti... -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Lione

Lorenzo Musetti sfida Sebastian Korda al secondo turno dell'250 di2021 . Il giovane azzurro si è aggiudicato la contesa d'esordio contro il canadese Felix Auger - Aliassime, vendicandosi dalla sconfitta subita a Barcellona. Ora il suo cammino si ...Lorenzo Musetti ha la meglio su Felix Auger - Aliassime al primo turno dell'250 di2021 con il punteggio di 7 - 6 3 - 6 7 - 5 dopo 2 ore e 45 di partita, prendendosi la rivincita dopo il ...Un match durissimo, durato quasi tre ore, ma nel quale è riuscito a spuntarla Lorenzo Musetti conquistando uno scalpo di lusso: battuto per 7-6 3-6 7-5 nel primo turno dell'ATP 250 di Lione il canades ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MUSETTI DEFINITE LE DATE DELLA COPPA DAVIS 2021 CON L'ITALIA Grazie per averci seguito e chiudiamo qui il nostro live. Lorenzo Mu ...