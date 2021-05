Atalanta-Juventus domani in tv in chiaro? Data, orario e streaming finale Coppa Italia (Di martedì 18 maggio 2021) Alle 21:00 di mercoledì 19 maggio Atalanta e Juventus scenderanno in campo in occasione della finale di Coppa Italia 2020/2021. Le due squadre andranno a caccia del primo trofeo stagionale e si sfideranno nella cornice del Mapei Stadium, che potrà accogliere sugli spalti anche degli spettatori. Come di consueto, la partita sarà trasmessa in chiaro. La Rai ne detiene infatti i diritti in esclusiva e trasmetterà il match su Rai Uno. Inoltre, sarà possibile seguire l’incontro in streaming su RaiPlay. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti al triplice fischio del match. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Alle 21:00 di mercoledì 19 maggioscenderanno in campo in occasione delladi2020/2021. Le due squadre andranno a caccia del primo trofeo stagionale e si sfideranno nella cornice del Mapei Stadium, che potrà accogliere sugli spalti anche degli spettatori. Come di consueto, la partita sarà trasmessa in. La Rai ne detiene infatti i diritti in esclusiva e trasmetterà il match su Rai Uno. Inoltre, sarà possibile seguire l’incontro insu RaiPlay. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti al triplice fischio del match. SportFace.

Advertising

RadioItalia : .@NaliOfficial cantarà l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus il 19 maggio. 4m… - juventusfc : Eye ?? on ?? Il cammino dell'@Atalanta_BC verso la Finale: - tancredipalmeri : Atalanta-Milan Napoli-Verona Juventus-Bologna The 50 million games - MondoBN : LA STAMPA, La Juve si gioca tutto in - francescoceccot : Atalanta-Juventus, domani ore 21. GdS-Rep: 'Pirlo pensa ai tre dietro CR7, con Alex Sandro squalificato, probabile… -