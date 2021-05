Amici 20 gossip, Deddy e Rosa si sono già lasciati? (Di martedì 18 maggio 2021) La coppia di Amici 20 formata da Deddy e Rosa Di Grazia piace così tanto al pubblico che ha seguito questa edizione del talent di Maria De Filippi, che alcuni avevano addirittura ipotizzato una loro partecipazione a Temptation Island. E invece a quanto pare non solo è ormai certo che questo non avverrà, ma sembra anche il ballerino torinese e la ballerina più detestata da Alessandra Celentano non stiano più insieme. Deddy e Rosa Di Grazia stanno ancora insieme dopo Amici 20? Nessuno dei due ha dichiarato nulla in merito – anzi, hanno evitato accuratamente di nominare l’altro in ogni diretta, post o intervento sui social – ma i segnali parlano. Tanto per cominciare, Silvia Toffanin non ha fatto alcuna domanda a Deddy in merito a Rosa durante ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 maggio 2021) La coppia di20 formata daDi Grazia piace così tanto al pubblico che ha seguito questa edizione del talent di Maria De Filippi, che alcuni avevano addirittura ipotizzato una loro partecipazione a Temptation Island. E invece a quanto pare non solo è ormai certo che questo non avverrà, ma sembra anche il ballerino torinese e la ballerina più detestata da Alessandra Celentano non stiano più insieme.Di Grazia stanno ancora insieme dopo20? Nessuno dei due ha dichiarato nulla in merito – anzi, hanno evitato accuratamente di nominare l’altro in ogni diretta, post o intervento sui social – ma i segnali parlano. Tanto per cominciare, Silvia Toffanin non ha fatto alcuna domanda ain merito adurante ...

Advertising

Gossip____News : RT @contechristino: Fariba al televoto per aver svelato che l'acqua è bagnata. Isolde al televoto senza aver potuto fare la sua nomination.… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Bella patata ?????? #amici20 - lostjnpieces : @scemochileggeah quei cessi di pi0 e amede0 per esempio, poi anni fa curava l’immagine per elodie post amici e quan… - gioosw : a questo punto di amici già ci sarebbero stati i primi articoli e i primi gossip sui vari scontri e invece i ragazz… - ElisaDiGiacomo : Aka7even, il commento di Fabrizio Prolli sulla finale di Amici 20: ‘Doveva vincere lui’ -