Aka7even, cosa è accaduto con Martina dopo Amici: la rivelazione del cantante (Di martedì 18 maggio 2021) Ora che Amici 20 è terminato, tanti si chiedono quali sono i rapporti tra Aka7even e Martina: è lui a chiarire in una diretta Instagram. Sono stati due grandi protagonisti dell’ultima edizione di Amici: il cantante Aka7even e la ballerina Martina Miliddi hanno tenuto banco per talento e bravura, ma anche per la loro avvincente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 18 maggio 2021) Ora che20 è terminato, tanti si chiedono quali sono i rapporti tra: è lui a chiarire in una diretta Instagram. Sono stati due grandi protagonisti dell’ultima edizione di: ile la ballerinaMiliddi hanno tenuto banco per talento e bravura, ma anche per la loro avvincente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

chiiaramarzano : cosa ho visto #Amici20 #aka7even - MondoTV241 : Rudy Zerbi interrompe la diretta instagram di Aka7even, ecco cosa si sono detti #Aka7even #RudyZerbi… - tapiocafuscanj : RT @Irina05857869: Raga vedo che non state acquistando i biglietti per il concerto del king questa cosa non va assolutamente bene, ai suoi… - mili_aka : RT @Irina05857869: Raga vedo che non state acquistando i biglietti per il concerto del king questa cosa non va assolutamente bene, ai suoi… - Francesca261220 : RT @Irina05857869: Raga vedo che non state acquistando i biglietti per il concerto del king questa cosa non va assolutamente bene, ai suoi… -