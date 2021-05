200 casi all’attivo lo Studio Dentistico Massaiu può fregiarsi a Sassari e a Nuoro del titolo di Invisalign Platinum, uno dei livelli più alti sul piano internazionale. (Di martedì 18 maggio 2021) Nello Studio Dentistico Massaiu a Sassari applichiamo l’ Ortodonzia per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malocclusioni. Per malocclusioni intendiamo lo scorretto contatto o disposizione tra i denti, che porta sul lungo periodo a numerosi problemi. I casi ortodontici possono essere risolti in due modi: Ortodonzia fissa Ortodonzia invisibile La prima si basa sulle apparecchiature classiche come bracket metallici, molle, fili e catenelle. La seconda, invece, privilegia l’utilizzo di mascherine trasparenti, meno invasive ed esteticamente più gradevoli. Ortodonzia Invisibile mediante Tecnica Invisalign La tecnologia Invisalign che mettiamo a disposizione del paziente presso lo Studio Dentistico Massaiu a Sassari è prodotta dalla Align Technology Inc, ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021) NelMassaiu a Sassari applichiamo l’ Ortodonzia per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malocclusioni. Per malocclusioni intendiamo lo scorretto contatto o disposizione tra i denti, che porta sul lungo periodo a numerosi problemi. Iortodontici possono essere risolti in due modi: Ortodonzia fissa Ortodonzia invisibile La prima si basa sulle apparecchiature classiche come bracket metallici, molle, fili e catenelle. La seconda, invece, privilegia l’utilizzo di mascherine trasparenti, meno invasive ed esteticamente più gradevoli. Ortodonzia Invisibile mediante Tecnica Invisalign La tecnologia Invisalign che mettiamo a disposizione del paziente pressoMassaiu a Sassari è prodotta dalla Align Technology Inc, ...

