Weug | buona la prima per l' allieva Ferrari Seconda tra i debuttanti

Ultime Notizie dalla rete : Weug buona

Quotidiano.net

Sarà un weekend che ricorderà per sempre, quello appena concluso da Maya, prima ragazza ad essere ammessa nella Ferrari Driver Academy. La sedicenne olandese ha concluso sul circuito del Paul Ricard, in Francia, il suo esordio assoluto in un weekend di gara in ......di Gara 2 Al via di Gara 2 stalla in partenza il poleman Bearman che viene sfilato daparte ... Tra i rookie vittoria per Jonas Ried che fa una gara d'attacco e ha la meglio su Mayae ...Sarà un weekend che ricorderà per sempre, quello appena concluso da Maya Weug, prima ragazza ad essere ammessa nella Ferrari Driver Academy. La sedicenne olandese ha concluso sul circuito del Paul Ric ...La sedicenne olandese della Ferrari Driver Academy ha concluso il suo primo weekend di gara in monoposto sul circuito del Paul Ricard ...